Piccoli promosso al Maradona: è lui il vostro Mvp di Napoli-Fiorentina
La Fiorentina perde di nuovo contro il Napoli, in un altro sabato nero per i viola, in cui si salvano in pochi. E chi salvare è proprio la domanda fatta su FirenzeViola.it, dove vi abbiamo chiesto di votare l'Mvp per la squadra di Paolo Vanoli. A vincere il premio TopFv di Napoli-Fiorentina (2-1 il risultato finale) è Roberto Piccoli, con 233 voti. A seguire Manor Solomon, autore della rete che ha dimezzato lo svantaggio nella ripresa. Ecco il podio:
Napoli-Fiorentina 2-1, Top Fv:
1) Roberto Piccoli (37% con 233 voti)
2) Manor Solomon (31% con 195 voti)
3) Dodo (13% con 81 voti)
Viola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto di Mario Tenerani
