Piccoli promosso al Maradona: è lui il vostro Mvp di Napoli-Fiorentina

La Fiorentina perde di nuovo contro il Napoli, in un altro sabato nero per i viola, in cui si salvano in pochi. E chi salvare è proprio la domanda fatta su FirenzeViola.it, dove vi abbiamo chiesto di votare l'Mvp per la squadra di Paolo Vanoli. A vincere il premio TopFv di Napoli-Fiorentina (2-1 il risultato finale) è Roberto Piccoli, con 233 voti. A seguire Manor Solomon, autore della rete che ha dimezzato lo svantaggio nella ripresa. Ecco il podio:

Napoli-Fiorentina 2-1, Top Fv:

1) Roberto Piccoli (37% con 233 voti)

2) Manor Solomon (31% con 195 voti)

3) Dodo (13% con 81 voti)