Daniele Rugani nuovo difensore della Fiorentina, il riepilogo del mercato

Alle 17 di oggi è arrivata l'ufficialità della Fiorentina sull'acquisto, con la formula del prestito con obbligo condizionato alla salvezza, di Daniele Rugani, dalla Juventus. Il giocatore in città dalla notte scorsa, nella tarda mattinata ha fatto le visite di rito a Villa Donatello a Sesto Fiorentino per poi andare al Viola Park e firmare. Di fatto sarà poi l'ultima operazione visto che l'arrivo di Nedeljkovic è poi saltato. 

Riepilogando la Fiorentina ha preso Solomon, Harrison, Brescianini, Fabbian e dunque Rugani (oltre al rientro di Christensen) a fronte delle uscite di Viti, Pablo Marì, Richardson, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Sohm e Dzeko. (Leggi qui il riepilogo dettagliato)