Daniele Rugani nuovo difensore della Fiorentina, il riepilogo del mercato
Alle 17 di oggi è arrivata l'ufficialità della Fiorentina sull'acquisto, con la formula del prestito con obbligo condizionato alla salvezza, di Daniele Rugani, dalla Juventus. Il giocatore in città dalla notte scorsa, nella tarda mattinata ha fatto le visite di rito a Villa Donatello a Sesto Fiorentino per poi andare al Viola Park e firmare. Di fatto sarà poi l'ultima operazione visto che l'arrivo di Nedeljkovic è poi saltato.
Riepilogando la Fiorentina ha preso Solomon, Harrison, Brescianini, Fabbian e dunque Rugani (oltre al rientro di Christensen) a fronte delle uscite di Viti, Pablo Marì, Richardson, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Sohm e Dzeko. (Leggi qui il riepilogo dettagliato)
Mercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l'equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzioni
Mercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l'equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzioni
Un mercato così e così: tornano le ali, ma in difesa e a metà campo il decifit di personalità rischia di rimanere tale
Si chiude il mercato. Niente da fare per Nedeljkovic: Kouame al Verona salta sul gong, ma resta sub iudice. Fazzini resta alla Fiorentina. Rivivi il live di Fv
Viola, basta: tirate fuori le palle… Non c'è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto
Al Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicino
Napoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai viola
