Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, riscatto e salvezza"

La Nazione: "Incroci e scontri diretti, turno al cardiopalma. Viola: occasione rilancio"

La Gazzetta dello Sport: "Rivoluzioni d'inverno: cinquina Fiorentina, esperienza e cross per la salvezza"

Corriere Fiorentino: "Rivoluzione a metà"

la Repubblica (ed. Firenze): "In difesa arriva Rugani. Paratici ha ricostruito la Fiorentina per Vanoli"

Tuttosport: "Kouamé al Verona diventa un giallo"