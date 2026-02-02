Zappa, Nedeljkovic e Kouame, i retroscena degli affari mancati della Fiorentina

La Fiorentina ha provato a prendere un altro esterno difensivo, pur restando sia Fortini che Gosens (che ieri ha detto no al Nottingham Forest) e dopo il no del Cagliari ad un prestito (pur con l'obbligo alla salvezza) di Zappa si è concentrata sul serbo classe 2005 Nedeljkovic. Operazione che andava fatta con Aston Villa (proprietaria del cartellino) e Lipsia (dove il giocatore era in prestito) e la Fiorentina aveva trovato l'accordo sia con il giocatore che con entrambi le parti. Quando ormai si pensava alla fumata bianca dell'operazione, il Lipsia non ha inviato la documentazione per liberare dal prestito il serbo e l'affare è saltato.

Un altro caso spinoso "sub iudice" è l'uscita in prestito secco di Kouame al Verona (che dovebbe sostituire Zanetti con D'Aversa che ha avuto l'ivoriano ad Empoli). Kouame è stato in sospeso fino al tardo pomeriggio per un trasferimento al Cagliari ma dopo il no di Giulini, il Verona ha strappato il sì del giocatore e il via libero della Fiorentina. Il contratto è stato però depositato negli ultimi minuti prima della fine della sessione invernale, tanto che la Lega lo ha annunciato sul suo sito, ma la documentazione sembra fosse incompleta. Un errore del Verona sembra che ha fatto saltare momentaneamente il trasferimento ma la Lega si riserva di decidere oggi sulla validità del deposito e della completezza della documentazione. Le speranze però sono poche.