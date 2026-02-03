Mercato finito, per il CorSport la Fiorentina è da 5.5: "Servivano manovre di altro tenore"

Fine del mercato, tempo di bilanci. Ieri sera alle ore 20 si è chiusa ufficialmente la sessione invernale per le operazioni in entrata, con i club italiani che hanno così ultimato le rose con le quali andranno avanti fino a fine stagione. Il Corriere dello Sport-Stadio, a giochi fatti, ha stilato quindi le pagelle per tutte e venti le società di Serie A, assegnando il classico voto al mercato di riparazione. Per il quotidiano, quello della Fiorentina è da 5.5, con questo commento a corredo: "Per la situazione in cui si trova la squadra ci voleva un mercato di diverso tenore.

Sono arrivate due ali (Solomon e Harrison) e altri due centrocampisti di incursione come Brescianini e Fabbian, simili per impostazione ai tre che c’erano già, Ndour, Mandragora e Fazzini. Servivano un mediano vero e un difensore in più, oltre a Rugani", l'analisi a cura di Alberto Polverosi.