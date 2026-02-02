Il programma di oggi in casa viola: giorno libero al Viola Park. Occhi su Milano
Dopo l'allenamento di scarico andato in scena ieri al Viola Park 24 ore dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona, oggi la Fiorentina si riposa: concesso un giorno libero da Vanoli e dal suo staff. La squadra tornerà ad allenarsi domani in vista della partita contro il Torino in programma sabato prossimo. Occhi puntati su Milano dunque, dove va in scena l'ultimo giorno di calciomercato.
