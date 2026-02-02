FirenzeViola Kouame al Verona, anzi no: documentazione non completa e il passaggio salta

vedi letture

Christian Kouame non sarà un giocatore del Verona nonostante l'operazione di prestito secco fosse finito anche sul sito della Lega. In realtà il tempo a disposizione era troppo poco anche se il Verona si era mosso prima del Cagliari e poi è tornato su giocatore dopo il no di Giulini ma con i minuti contati. La documentazione, a qualche minuto dal gong, non era completa. Niente Verona dunque per l'ivoriano. Anche se la Lega potrebbe chiarire la situazione domani a "bocce ferme".