Dalla possibile doppia assenza alla convocazione: Vanoli a Napoli con Kean e Piccoli
Dalla paura di essere senza centravanti di ruolo e di dover adattare un altro giocatore, al recupero di entrambi. Vanoli può tirare infatti un sospiro di sollievo perché a Napoli ci saranno sia Kean che Piccoli. Il primo è rientrato in gruppo in settimana e potrebbe partire dalla panchina, l'ex Cagliari uscito per infortunio ha fortunatamente recuperato e dovrebbe essere al centro dell'attacco viola domani al Maradona contro il Napoli.
La Fiorentina ritrova anche gli altri infortunati, Parisi, Dodo e Mandragora. (Leggi qui i convocati)
