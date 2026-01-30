CSC Flash, tra Niakaté e Dragusin. A centrocampo può bastare Fazzini
Torna l'appuntamento di calciomercato, con gli aggiornamenti riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".
Attendismo in difesa.
Entro lunedì la Fiorentina si aggiudicherà il difensore centrale tanto desiderato. Ultimamente si era fatto anche il nome di Niakaté del Braga, sennonché la Fiorentina offre il prestito con diritto mentre la controparte pretendente l'obbligo. Oltretutto il patron dei portoghesi è un osso duro. Niente da fare nemmeno sul fronte Magassa del West Ham. Pista fredda.
Il punto sul centrocampo.
Il profilo cercato è quello di Mangalà del Lione, ma i viola non sembrano orientati a fare un'offerta ai francesi nonostante il classe '98 sia fuori dal progetto dell'allenatore Fonseca. C'è la possibilità che la Fiorentina si ritenga al completo con Fazzini, sul quale il Bologna per bocca del direttore Di Vaio non vuole tentare l'affondo.
Nzola al Sassuolo.
M'Bala Nzola è a un passo dal Sassolo. Il centravanti angolano sarà girato dalla Fiorentina ai neroverdi, dopo aver interrotto il prestito al Pisa con cui il giocatore ha concluso il suo rapporto.
