Harrison e Solomon rimandati, al Maradona torna Parisi: con lui i viola hanno un'altra marcia

Nonostante diversi arrivi nel ruolo di esterno dal mercato invernale le ultime uscite della Fiorentina tra Cagliari e Como hanno hanno messo in evidenza quanto al momento per Paolo Vanoli sia fondamentale nello scacchiere dei titolari la figura di Fabiano Parisi.

Le prove di Harrison e Solomon

L’ex Empoli infatti, trasformato in ala offensiva dal tecnico gigliato a partire dalla sfida interna contro l’Udinese vinta 5-1, è rimasto fuori nelle ultime settimane per una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Al suo posto si i sono susseguiti come esterno destro prima Solomon, titolare in campionato contro il Cagliari e poi Jack Harrison, schierato dal 1' in Coppa Italia contro il Como, entrambi, per motivi diversi, non hanno però fornito lo stesso contributo che Parisi stava riuscendo a dare in quella posizione. Solomon infatti si è trovato di fatto a giocare fuori posizione, essendo di base un esterno sinistro, e ha quindi riscontrato difficoltà nell’interpretare quello che gli chiede Vanoli. Mentre Harrison ha messo in mostra martedì sera in Coppa Italia una condizione atletica non ancora ottimale ed una difficoltà ancora ad adattarsi al nostro calcio, il che è anche fisiologico.

I numeri con Parisi esterno alto

Ci sono poi alcuni dati che parlano a favore di Parisi, che sicuramente non sarà un esterno di ruolo in grado di portare tanti goal e assist in cascina, ma sicuramente garantisce freschezza e copertura maggiore rispetto ai compagni. Con Fabiano in campo nel ruolo di ala offensiva infatti la Fiorentina ha raccolto in sei partite, tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, quella anche abbastanza episodica di Parma.

Il ritorno contro il Napoli

Il suo rientro in settimana in gruppo e la sua possibile presenza titolare domani al Maradona contro il Napoli può presentare sicuramente una notizia più che positiva per la Fiorentina, chiamata a strappare punti in un campo difficile ed ostico.