Mercato, per la Fiorentina prosegue la caccia al difensore

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:30
di Redazione FV

Ultime ore di calciomercato che il 2 febbraio chiuderà i battenti. Alla Fiorentina manca un difensore mentre potrebbe ritenersi a posto a centrocampo dove numericamente è a posto soprattutto se il Bologna, come ha detto Di Vaio, non affonderà i colpi.

Tornando al difensore la Fiorentina ha due o tre situazioni aperte ma nessuna particolarmente vicina alla chiusura e solo in queste ultime ore tirerà le somme e sceglierà. Si valutano profili esteri mentre in Italia è tornata su Rugani, con la Juve che valuta però la convenienza di un nuovo prestito come chiede la Fiorentina. 