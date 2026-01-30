Giuseppe Commisso su Vanoli: "Il suo lavoro ha cambiato la stagione. Ora serve unità"
FirenzeViola.it
Giuseppe B. Commisso, nel corso del lungo discorso fatto ai microfoni del sito ufficiale, ha parlato anche del momento che sta vivendo la Fiorentina sul campo. Queste le sue parole in merito: "Vorrei ora rivolgermi alla prima squadra. La stagione non era iniziata nel migliore dei modi, ma il lavoro di Paolo Vanoli ha cambiato la situazione. Ha portato nuova energia, chiarezza e identità al gruppo. Ora più che mai è fondamentale l’unità. In una parola — come diciamo negli Stati Uniti — dovete essere tough: compatti, determinati e motivati".
Pubblicità
Primo Piano
Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una voltadi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una volta
3 La conclusione del mercato è vicina, mancano un difensore e un mediano... Un ritardo che stride con la salvezza
Copertina
FirenzeViolaHarrison e Solomon rimandati, al Maradona torna Parisi: con lui i viola hanno un'altra marcia
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com