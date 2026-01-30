Giuseppe Commisso su Vanoli: "Il suo lavoro ha cambiato la stagione. Ora serve unità"

Giuseppe B. Commisso, nel corso del lungo discorso fatto ai microfoni del sito ufficiale, ha parlato anche del momento che sta vivendo la Fiorentina sul campo. Queste le sue parole in merito: "Vorrei ora rivolgermi alla prima squadra. La stagione non era iniziata nel migliore dei modi, ma il lavoro di Paolo Vanoli ha cambiato la situazione. Ha portato nuova energia, chiarezza e identità al gruppo. Ora più che mai è fondamentale l'unità. In una parola — come diciamo negli Stati Uniti — dovete essere tough: compatti, determinati e motivati".