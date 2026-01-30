Calciomercato La Fiorentina ha chiesto Rugani alla Juventus: si valuta la formula

La Fiorentina è sempre alla ricerca di un difensore centrale. Per questo ha chiesto Daniele Rugani in prestito alla Juventus. Il club bianconero sta valutando l'eventuale formula per la trattativa.

Il difensore, rientrato dal prestito all'Ajax, in questa stagione non ha trovato molto spazio ed ha collezionato solo 359 minuti in 8 presenze tra serie A e Champions (2) ed è dunque ai margini del progetto di Spalletti.