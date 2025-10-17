Da Kean a Sohm e Pongracic: il punto di Pioli sulle condizioni degli acciaccati

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa andata in scena al Viola Park a due giorni dalla partita contro il Milan, Stefano Pioli ha fatto tra le varie cose anche un punto sui vari acciaccati della Fiorentina che valuterà nell'allenamento di domani, l'ultimo prima del match di San Siro. L'allenatore ha iniziato da Moise Kean, tornato con un problema alla caviglia dalla Nazionale: "Moise ha lavorato in questi giorni prima da solo e poi con la squadra ma parzialmente - ha detto Pioli. Abbiamo buone sensazioni ma ha evitato contrasti e cambi di direzione. Domani sarà un allenamento decisivo, lui ha buone sensazioni in testa ma vedremo".

Poi sugli altri: "Pongracic sta bene, ha avuto un problema alla caviglia ma sta lavorando regolarmente. Sohm sta meglio ma dovrebbe essere convocato".

Infine su Fagioli: "Sta bene, si è allenato bene e ha una buona condizione. A inizio anno credevo tanto a lui in posizione di regista. Lui alle prime difficoltà ci ha creduto meno. Vediamo se giocherà, non so se giocherà. C'è un altro allenamento".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa completa