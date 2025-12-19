Viola, la rivoluzione ora o mai più. E ci sono anche due precedenti favorevoli

La Fiorentina vive uno dei momenti più bui della sua stagione. Le recenti sconfitte in campionato contro Atalanta, Sassuolo e Verona, unite al pesante ko in Conference contro il Losanna, hanno aggravato una situazione già critica, costringendo i viola ai playoff europei e alimentando un clima di forte contestazione. La città di Firenze esprime il proprio disagio con il silenzio annunciato della Curva Fiesole e quello che ha accolto il rientro della squadra, segni evidenti di una frattura profonda tra squadra e tifosi. Nonostante il quadro sportivo appaia drammatico, il passato recente della Serie A offre esempi di risalita. Le salvezze di Salernitana e Verona dimostrano come un mercato invernale deciso e una parziale rivoluzione dello spogliatoio possano cambiare il destino di una squadra in difficoltà. Per la Fiorentina, l’unica strada percorribile sembra essere proprio un cambiamento coraggioso, anche a costo di sacrifici immediati, per ritrovare compattezza e speranza di salvezza. Questo uno dei pezzi più leggi oggi su Firenzeviola.it.