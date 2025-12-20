Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "Crisi Fiorentina, i tifosi fanno sciopero"
La Nazione: "Il silenzio viola degli innocenti"
Corriere dello Sport-Stadio: "Il salto nel vuoto. Le 48 ore di Vanoli. Fiesole in silenzio per 20', voci sui possibili sostituti".
La Gazzetta dello Sport: "Vanoli si gioca tutto. Rivoluzione Fiorentina per la prima vittoria".
Tuttosport: "Vanoli resta a rischio: se perde con l’Udinese è addio Crisi Fiorentina «Stadio vuoto»".
La Repubblica (Firenze): "Crisi viola, contro l’Udinese scatta lo sciopero dei tifosi".
