Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Crisi Fiorentina, i tifosi fanno sciopero"

La Nazione: "Il silenzio viola degli innocenti"

Corriere dello Sport-Stadio: "Il salto nel vuoto. Le 48 ore di Vanoli. Fiesole in silenzio per 20', voci sui possibili sostituti".

La Gazzetta dello Sport: "Vanoli si gioca tutto. Rivoluzione Fiorentina per la prima vittoria".

Tuttosport: "Vanoli resta a rischio: se perde con l’Udinese è addio Crisi Fiorentina «Stadio vuoto»".

La Repubblica (Firenze): "Crisi viola, contro l’Udinese scatta lo sciopero dei tifosi".