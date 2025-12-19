Fuga dalle responsabilità: il crollo viola passa da una squadra senza orgoglio

Il momento drammatico che attraversa la Fiorentina non può essere spiegato solo chiamando in causa proprietà, dirigenza o allenatore: al centro delle responsabilità c’è anche, e soprattutto, il gruppo squadra. In campo vanno i giocatori e quanto mostrato per tutta la stagione è uno “zero assoluto” difficilmente giustificabile con fattori esterni. Le proteste e i confronti pubblici, come quelli guidati da Edin Dzeko dopo alcune sconfitte, appaiono sterili se non accompagnati da prestazioni adeguate. Lo stesso attaccante bosniaco, arrivato con grandi aspettative, ha mostrato finora un rendimento deludente e una condizione atletica insufficiente. Ma non è un caso isolato: Nicolussi Caviglia non ha mai convinto sul campo, Sohm resta un oggetto misterioso e Piccoli, costato quasi 30 milioni, fatica persino a rendersi pericoloso. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.