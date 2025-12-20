Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: prosegue il ritiro al Viola Park
Non si ferma il ritiro della Fiorentina al Viola Park alla vigilia della sfida contro l'Udinese in programma domani alle ore 18 al Franchi. Vanoli tiene sempre tutti a rapporto a due giorni dalla sconfitta di Conference e per preparare al meglio la sfida contro i bianconeri. La speranza è di poter ritrovare tra i convocati almeno Fazzini e l'allenamento di oggi sarà molto importante in questo senso.
