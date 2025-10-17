Dagli inviati

Pioli su Fagioli: "Ci credevo come regista. Lui alle prime difficoltà meno"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida del Meazza contro il Milan. Oltre alle condizioni di Kean e al rendimento di Gudmundsson (QUI la conferenza stampa completa) l'allenatore parmense ha parlato anche del momento di Nicolò Fagioli: "Sta bene, si è allenato bene e ha una buona condizione. A inizio anno credevo tanto a lui in posizione di regista.

Lui alle prime difficoltà ci ha creduto meno. Vediamo se giocherà, non so se giocherà. C'è un altro allenamento".