Crystal Palace-Fiorentina 2-0, Mitchell raddoppia per gli inglesi

Crystal Palace-Fiorentina 2-0, Mitchell raddoppia per gli inglesiFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:35Notizie di FV
di Redazione FV

È 2-0 per il Crystal Palace al Selhurst Park. Munoz alza un pallone in area, De Gea fa una grande parata su Mateta che riceve, ma non può niente sul successivo tap-in di Mitchell che al 31' regala il raddoppio ai padroni di casa. Fiorentina in difficoltà a Londra.