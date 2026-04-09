Crystal Palace-Fiorentina 2-0, Mitchell raddoppia per gli inglesi
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È 2-0 per il Crystal Palace al Selhurst Park. Munoz alza un pallone in area, De Gea fa una grande parata su Mateta che riceve, ma non può niente sul successivo tap-in di Mitchell che al 31' regala il raddoppio ai padroni di casa. Fiorentina in difficoltà a Londra.
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