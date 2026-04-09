Crystal Palace-Fiorentina 1-0, Mateta firma il vantaggio su rigore

Crystal Palace-Fiorentina 1-0, Mateta firma il vantaggio su rigoreFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:24Notizie di FV
di Redazione FV

Il Crystal Palace passa in vantaggio al Selhurst Park: 1-0 per gli inglesi contro la Fiorentina. A segno Mateta su rigore dopo 21 minuti. Il penalty è stato assegnato a causa di un'entrata giudicata irregolare in area di rigore da parte di Dodo ai danni di Guessand. 