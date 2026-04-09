Live Crystal Palace-Fiorentina 3-0, Sarr chiude i conti: a Selhurst Park dominano le Eagles

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23:02 - Termina qui la diretta testuale a cura della nostra redazione. Restate connessi per voci e notizie dal campo.

90' + 5' - Era l'ultima palla, arrivano i tre fischi finali: Crystal Palace-Fiorentina finisce 3-0.

90' + 4' - Sfiora il poker il Palace, con un rasoterra dalla destra su cui non arriva nessuno in area.

90' - Quattro mnuti di recupero. E ultimi cambi viola: esordio nei professionisti di Puzzoli, con lui Mandragora. Escono Fagioli e Gudmundsson.

90' - Tris del Palace con Sarr. Cross teso e ben calibrato di Kamada, Sarr stacca di testa e fa 3-0.

88' - Stavolta è Fagioli a compiere un errore vistoso: Pino riparte e serve Sarr, murato sul tiro in porta.

85' - Ultimi assalti della Fiorentina.

81' - Altra mossa di Vanoli: fuori Pongracic, dentro Comuzzo.

78' - Grosso rischio per la Fiorentina: la squadra di Glasner riparte bene, Mateta viene trovato solo in area ma sbaglia di testa.

77' - Primi cambi di Vanoli: Balbo prende il posto di Gosens, Fazzini quello di Harrison.

76' - Squillo offensivo del Palace: Munoz riceve l'apertura di Pino (neoentrato) e crossa, Sarr di testa gira a lato.

74' - Calano i ritmi a Selhurst Park, con poche occasioni da ambo i lati.

71' - Rischia di perdere un pallone sanguinoso Dodo. Dopo rilancio di De Gea, è Fagioli a calibrare male un pallone in avanti che non trova nessuno.

68' - Dopo l'ennesima sponda sbagliata e palla non coperta, Piccoli sbraccia su Lacroix dopo un rilancio di De Gea. Per l'arbitro è fallo e cartellino giallo all'ex Cagliari.

62' - Esce benissimo la squadra di Vanoli da dietro, con Dodo che porta la palla e Fagioli che apre bene il campo per Gosens. È il tedesco, però, a sbagliare il filtrante per Piccoli.

58' - Nemmeno un minuto dopo ed è Piccoli a calciare da terra in area, imbeccato da Dodo. È tutta un'altra Fiorentina nel secondo tempo.

57' - Fraseggio gradevole della Fiorentina nella metà campo avversaria. Harrison mette un cross tagliato bene, Gudmundsson arriva di testa ma gira tra le braccia di Henderson.

53' - Buono scambio tra Sarr e Wharton, il numero 7 degli inglesi scappa a sinistra e protegge il pallone. Pongracic, maldestramente, lo trattiene e commette fallo.

50' - Traversa di Fabbian! Bella triangolazione tra Dodo e Harrison, il brasiliano serve l'ex Bologna a rimorchio che calcia di prima: pallone che si stampa sul montante.

49' - Buona imbucata in profondità di Fagioli, Fabbian non arriva per poco e Munoz chiude.

46' - Si riprende! Via al secondo tempo, senza alcun cambio.

22:08 - Qualche minuto di ritardo dovuto al lancio dei rotoli bianchi gettati in campo dai tifosi del Crystal Palace, per la coreografia. Il personale preposto sta raccogliendo i teli per la ripresa del gioco.

22:05 - Squadre che rientrano in campo, a breve la ripresa.

Intervallo

45' + 3' - Duplice fischio dell'arbitro: si va al riposo sul 2-0 per il Crystal Palace.

45' - Assegnati tre minuti di recupero.

41' - Calcio d'angolo dalla destra per il Palace, dopo l'ennesima discesa di Munoz sulla fascia. Lacroix non arriva di testa sullo spiovente.

38' - Coast to coast di Canvot dalle retrovie, il centrale sfonda palla al piede e arriva al tiro, ma è fiacco.

34' - Mezz'ora disastrosa di Dodo, responsabile in entrambe le reti inglesi. Brasiliano che peraltro è stato ammonito in occasione del rigore: era diffidato, salterà la gara di ritorno.

31' - Raddoppio del Palace. Dodo tiene in gioco Munoz, che alza un pallone in area: De Gea salva su Mateta, ma sul tap-in è Mitchell a ribadire in rete e fare 2-0.

29' - Grande spinta degli inglesi: altro cross pericolosissimo di Munoz, Guessand sovrasta Dodo ma non trova la sfera di testa, a due passi da De Gea.

26' - Continuano ad attaccare le Eagles, stavolta però viene pescato in fuorigioco l'attaccante francese.

23' - Mateta spiazza De Gea dal dischetto. Dopo qualche minuto di Check Var, Mateta calcia con freddezza di destro e fa 1-0.

20' - Rigore per il Palace! Guessand va via sulla sinistra, entra in area e calcia male, ma Dodo entra su di lui in scivolata. Per l'arbitro è penalty.

17' - Pericolosissimo il Palace! Guessand e Munoz scambiano dentro l'area e arrivano al tiro sporco: palla che esce di pochissimo a lato.

13' - Arriva al tiro Gosens, dopo un traversone basso di Fabbian dalla destra. Il tiro di prima del tedesco però è totalmente sbilanciato.

10' - Fase di ritmi già elevati, con i padroni di casa che la fanno da padroni.

6' - Buon fraseggio degli inglesi in attacco, cross teso dalla destra ma Pongracic fa buona guardia.

4' - Quasi pasticcio del Crystal Palace in fase di ripiego, Gudmundsson non riesce ad arrivare però sul pallone.

1' - Partiti! Palace in tenuta rossoblu casalinga, Fiorentina in maglia bianca.

21:00 - Minuto di silenzio sul prato di Selhurst Park in memoria di Mircea Lucescu, tecnico rumeno pluripremiato e scomparso pochi giorni fa.

20:50 - Dieci minuti al calcio d'inizio. Queste le formazioni ufficiali e le panchine a disposizione:

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): 1 Henderson; 23 Canvot, 26 Richards, 5 Lacroix; 2 Munoz, 20 Wharton, 18 Kamada, 3 Mitchell; 7 Sarr, 29 Guessand; 14 Mateta.

A disposizione: 44 Benitez, 53 Izquierdo, 34 Riad, 59 Cardines, 24 Sosa, 19 Huges, 17 Klyne, 8 Lerma, 55 Devenny, 11 Johnson, 10 Pino.

Allenatore: Glasner.

FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 17 Harrison, 27 Ndour, 80 Fabbian, 10 Gudmundsson; 91 Piccoli.

A disposizione: 53 Christensen, 50 Leonardelli, 62 Balbo, 15 Comuzzo, 23 Kospo, 60 Kouadio, 8 Mandragora, 22 Fazzini, 64 Deli, 69 Puzzoli, 61 Braschi.

Allenatore: Vanoli.

Pochi minuti al fischio d'inizio di Crystal Palace-Fiorentina, gara d'andata dei quarti di finale di Conference League, in programma alle ore 21 a Selhurst Park. Match trasmesso su Sky Sport ma che si potrà seguire anche su Radio FirenzeViola, per chi non potrà guardarlo, mentre su FirenzeViola.it la diretta testuale con ogni aggiornamento.