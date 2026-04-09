FirenzeViola Crystal Palace-Fiorentina: torna l'arbitro del folle ottavo contro il Maccabi Haifa del 2024

vedi letture

Sarà Donatas Rumsas l'arbitro dell'andata dei quarti di finale di Conference League che vedrà protagoniste la Fiorentina di mister Vanoli contro il Crystal Palace di mister Glasner. Il fischietto del match, che andrà in scena questa sera alle ore 21 al Selhurst Park di Londra, sarà assistito dai connazionali Radiuš e Sužiedėlis, mentre il quarto uomo sarà Lukjančukas. Al Var e all'AVAR, invece, spazio rispettivamente ai due olandesi Dieperink e Blank. Il giovane arbitro lituano ha all'attivo ben 47 direzioni in Europa (comprendenti le sfide di qualificazione, girone e fase finale), divise tra Champions League (15), Europa League (24) e Conference League (8).

Nella sua carriera il fischietto classe 1988 ha già arbitrato la Fiorentina, precisamente in occasione dell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Maccabi Haifa nel 2024. La sfida, giocatasi il 7 marzo alla Bozsik Aréna di Budapest, vide la squadra viola vincitrice dopo una partita folle che culminò col gol vittoria di Barak al 95'; rete che fissò il risultato sul definitivo 4-3. In rete, per la Fiorentina, anche Nzola, Beltran e Mandragora. All'80' arrivò anche un'espulsione per doppia ammonizione per il centrocampista del Maccabi Haida, Manuel Luis Cafumana.

Positive anche le altre sfide in cui il fischietto lituano ha arbitrato squadre italiane, in particolare Lazio e Atalanta. Per quanto riguarda i biancocelesti si tratta di due vittorie in trasferta, la prima ottenuta all'interno del girone di Champions League contro il Celtic per 2-1 nella stagione 2023/24, la seconda sempre per 2-1 contro il Viktoria Plzen, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2024/25. Per quanto riguarda l'Atalanta, la vittoria in questione riguarda il 5-0 rifilato allo Sturm Graz nel corso della fase a girone di Champions League della stagione 2024/25.

4 vittorie e 2 sconfitte, invece, il bilancio ottenuto dalle squadre inglesi arbitrate da Rumsas. Vittorie per l'Arsenal in trasferta contro l'Athletic Bilbao (2-0 nel corso delle sfide del girone dell'attuale edizione della Champions), del Manchester City contro il Copenaghen (5-0 nella sfida del girone della Champions 2022/23), del West Ham contro il Genk (3-0 all'interno del girone dell'Europa League 2021/22) e del Wolverhampton contro il Pyunik Erevan (4-0 nella sfida di qualificazione all'Europa League del 2019/20). Le due sconfitte invece riguardano entrambe il Manchester United (2-1 contro l'Astana nel girone di Europa League del 2019/20 e 4-3 contro il Copenaghen nel girone di Champions League del 2023/24).