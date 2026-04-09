A Londra la Viola dura appena 15': all'intervallo il C. Palace conduce 2-0

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Crollo viola al Selhurts Park al termine del primo tempo, dove la Fiorentina è sotto per 2-0 contro il Crystal Palace contro cui i viola hanno retto il confronto per appena 15’. A decidere la sfida fin qui sono le reti di Mateta su rigore al 24’ (decisione molto dubbia da parte dell’arbitro dopo un fallo di Dodo, che peraltro è stato ammonito e salterà la sfida di ritorno al Franchi) e di Mitchell al 31’ dopo una bella parata di De Gea sullo stesso Mateta (il suo tap-in è stato vincente).

Per la Fiorentina da segnalare solo un tiro sbilenco di Gosens sullo 0-0 e nient’altro. Servirà un’altra ripresa per provare a tornare in partita e riaprire una qualificazione che fino ad ora sembra molto indirizzata.