Conference, il Rayo Vallecano ha un piede un semifinale: 3-0 all'AEK Atene

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Netto successo del Rayo Vallecano nella prima sfida d'andata dei quarti di finale di Conference League. Perché se Crystal Palace-Fiorentina, come Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar e Mainz-Strasburgo è in programma alle 21, la squadra spagnola ha già giocato e vinto con distacco la sua gara. Un 3-0 perentorio ai danni dell'AEK Atene, con le firme di Akhomach, Unai Lopez e Palazon. Con questo risultato, i madrileni mettono una pesante ipoteca sul passaggio in semifinale (dove, in caso, troverebbero una tra Mainz e Strasburgo).