Conference, se passa il Polissya la sede del playoff contro la Fiorentina sarà ancora Presov

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:39
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio

Questa sera Polissya e Paksi si incontreranno per l'andata del terzo turno preliminare di Conference League, match che tra una settimana decreterà l'avversario della Fiorentina. Nel caso in cui ad avere la meglio fossero gli ucraini, la sede della partita d'andata dei viola in trasferta, prevista per il 21 agosto, sarebbe ancora a Presov, in Slovacchia, sede anche della partita di questa sera.