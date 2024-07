CIAO JACK: DALLA NAZIONALE ALLO STRAPPO PER IL RINNOVO. CHI RACCOGLIERÀ LA SUA EREDITÀ?

FirenzeViola.it

"Grazie Jack! Rimarrai per sempre parte della storia viola". Con questo messaggio tramite i social la Fiorentina ha voluto salutare e omaggiare Giacomo Bonaventura, ufficializzando così il suo addio dopo cinque anni. Si conclude così la sua avventura in maglia viola, quella che per lui è stata come una seconda giovinezza. Arrivato dal Milan a parametro zero nel settembre 2020, Bonaventura se ne va dopo aver messo a referto 22 reti (tra cui quella che aveva illuso nella finale di Praga contro il West Ham) e altrettanti assist, in 162 presenze. La Fiorentina perde così uno dei suoi leader, consapevole del fatto che dovrà andare a sostituire un calciatore che sia nello spogliatoio che in campo faceva sicuramente la differenza.

I momenti più significativi: dalla Nazionale ritrovata al gol in finale di Conference

Tra i momenti più significativi della sua avventura con la Fiorentina, è impossibile non menzionare il gol nella finale di Conference League contro il West Ham il 7 giugno 2023, e il ritorno in Nazionale dopo un lungo periodo di assenza, che è stata un po' la ciliegina sulla torta di questa sua esperienza in maglia viola, che gli ha ridato inevitabilmente un importante riconoscimento del suo valore e delle sue prestazioni eccellenti.

Il mancato rinnovo e lo strappo con la Fiorentina

Rimane un po' di amarezza per il mancato rinnovo. Nelle ultime settimane si era parlato di un incontro fissato tra le parti, lo stesso agente aveva parlato di ottimismo, ma tutto questo non è bastato. Lo strappo con la Fiorentina probabilmente lo si è avuto a gennaio, quando il giocatore vacillò sotto le lusinghe di Allegri e della Juventus. Dopo cinque mesi, però, tutto sembra cambiato e il futuro di Bonaventura non sarà né bianconero, né tanto meno viola. Con buona pace per i tanti tifosi che avrebbero concesso a Jack un ultimo ballo a Firenze.

L'eredità di Bonaventura

L'eredità di Bonaventura alla Fiorentina va oltre i numeri e le statistiche. La sua capacità di gestire il gioco, la visione e la leadership sono state fondamentali per il club, e il suo esempio rimarrà un punto di riferimento per i giovani giocatori presenti in rosa. Con l'addio di Bonaventura, la Fiorentina perde non solo un grande giocatore, ma anche un uomo di grande valore. Il suo spirito combattivo e la sua classe resteranno sempre nel cuore dei tifosi viola, che lo ricorderanno con affetto e rispetto. Ora bisognerà capire chi raccoglierà la sua pesante eredità, dove a centrocampo la Fiorentina dovrà fare investimenti importanti per sopperire alla sua assenza. Quella di non rinnovare Bonaventura probabilmente è stata una decisione difficile, su chi avrà ragione lo diranno i posteri, quel che è certo è che da oggi a Firenze si chiude un importante capitolo.