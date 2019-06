CALCIO STORICO, Bianchi in finale: 3-2 sugli Azzurri

Sono i Bianchi a volare in finale nel torneo del Calcio Storico, dopo aver vinto una partita combattutissima, aggiudicandosi la semifinale contro gli Azzurri per 3 cacce a 2. Dopo il pareggio maturato nei cinquanta minuti regolamentari, si è andati ad oltranza, fino al momento in cui un calciante di colore bianco ha regalato la finale al proprio quartiere. Appuntamento adesso al 24 giugno, quando nel sabbione di Santa Croce sarà presente anche Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina, in veste di magnifico messere.