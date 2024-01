C. AFRICA, Kouamé oggi per i quarti. Angola ok senza Nzola

Fonte: a cura di Ludovico Mauro

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Mentre in città divampano i discorsi sul mercato, che vede la Fiorentina attiva per portare a Italiano qualcosa di nuovo, oggi torna in campo Christian Kouame. La Costa d’Avorio infatti scende in campo stasera, alle 21 italiane, contro il Senegal per il suo ottavo di finale di Coppa d’Africa. Un accoppiamento forte, valevole senza problemi anche per un’ipotetica finale o comunque semifinale, uscito anzitempo per via del format della competizione: il passaggio del turno di ben quattro terze su sei, infatti, come accade esattamente anche all’Europeo, fa sì che si crei un tabellone spesso e volentieri squilibrato tra la parte alta e quella bassa.

Senegal-Costa d’Avorio mette sul piatto due delle formazioni più forti del torneo, entrambe candidate ad arrivare in fondo, ma una delle due dovrà rinunciarvi già stasera. Gli ivoriani padroni di casa hanno evitato quella che sarebbe stata un’eliminazione clamorosa alla fase a gironi, ma anche uscire di scena agli ottavi avrebbe il sapore di una non piccola delusione. Di contro il Senegal, campione uscente, non sarà da meno, nonostante i mille problemi con cui si è presentato alla manifestazione, come il suo ct Aliou Cissè e il suo staff che non percepiscono stipendio dalla scorsa estate.

La Fiorentina guarderà interessata per scoprire se Kouamé tornerà a Firenze o se il suo andamento nel torneo proseguirà, affrontando in caso la vincente di Mali-Burkina Faso, nel quarto di finale che si svolgerà sabato 3 febbraio alle ore 18.

Hanno invece già passato il turno nelle scorse ore Angola, Nigeria, Congo e Guinea. D'impatto l'eliminazione dell'Egitto con i congolesi, ai rigori, senza aver beneficiato dell'ex viola Momo Salah, rientrato a Liverpool per curare il fastidio muscolare accusato nella seconda giornata di fase a gironi, e che sarebbe tornato a disposizione soltanto per un'ipotetica semifinale. Mentre l'Angola non ha patito affatto l'assenza di Mbala Nzola, trovando invece in Mabululu e Gelson Dala la bellezza di sette reti in quattro gare, contribuendo al passaggio della nazionale angolana addirittura ai quarti di finale, traguardo non facile da pronosticare alla vigilia.

Oggi avremo altre due qualificate ai quarti, visto che alle 18.00 ci sarà anche Capo Verde-Mauritania. Di seguito il programma completo:

Ottavi di finale

Sabato 27 gennaio

Angola-Namibia 3-0

Nigeria-Camerun 2-0

Domenica 28 gennaio

Guinea Equatoriale-Guinea 0-1

Egitto-DR Congo 7-8 d.c.r

Lunedì 29 gennaio

Capo Verde-Mauritania

Senegal-Costa d'Avorio

Martedì 30 gennaio

Mali-Burkina Faso

Marocco-Sudafrica