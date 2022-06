BELLANOVA, Sì all'Inter solo se parte Dumfries

Non c'è solo la Fiorentina su Raoul Bellanova. L'esterno destro classe 2000 è monitorato anche da altre big in Serie A, con l'Inter che dopo l'addio di Perisic ci sta pensando sempre di più, con l'obiettivo di affiancarlo a Dumfries a destra, spostando così Darmian a sinistra. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it però, il giocatore del Cagliari ha come obiettivo principale quello di giocare con continuità e prenderebbe in considerazione l'ipotesi nerazzurra solamente in caso di partenza dell'olandese.