BARAK, Resta viola ma nulla è deciso: il punto

Antonin Barak al momneto resta un giocatore della Fiorentina (c'era stata l'offerta del Cagliari che lo vorrebbe insieme al difensore Mina che invece ha raggiunto l'accordo per trasfersi in Sardegna) ma, secondo quanto appreso da Firenzeviola, nel caso in cui la società dovesse chiudere per un esterno che può essere utile anche sulla tre-quarti (Gudmundsson su tutti) la sua posizione torna in discussione. Nulla dunque è ancora deciso sul giocatore ceco che Italiano utilizza come vice-Bonaventura ma che non ritiene sicuramente un giocatore imprescindibile.