ARQUILLA A RFV, Milenkovic alla Roma? Vi spiego:

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'agente ed esperto di calcio brasiliano, Angelo Arquilla, ha speso qualche parola sul mercato. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Vi riportiamo alcune delle sue dichiarazioni: "Laurentie lo trovo un giocatore super fantastico, ma bisogna sapere se il Sassuolo lo cede visto che c'è la possibilità che ceda anche Berardi. Laurentie ha potenza, salta l'uomo e per 25 milioni può comunque pensarci a cederlo. Li vale? E' tra i migliori in quel ruolo, con quel cambio di passo e giovane".

Milenkovic va alla Roma?

"La Roma vuole un centrale pronto per il campionato e non uno che viene ad esempio dal Sudamerica, soprattutto a gennaio, per rimpiazzare Smalling, soprattutto se fosse ceduto. E Milenkovic sarebbe giusto per la Roma, basta pagarlo alla Fiorentina, no? E non sono tifoso della Roma eh, lo dico da addetto ai lavori".

