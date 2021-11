AMRABAT, Il cambio con Torreira ha fatto la differenza

Uno degli argomenti che ha trovato maggiore interesse oggi su Firenzeviola.it è stato quello legato al focus che la nostra redazione ha dedicato a Sofyan Amrabat, uno dei protagonisti in negativo del ko di ieri della Fiorentina contro la Juventus. Per un Cuadrado fresco e imprendibile per Biraghi che ha segnato per i bianconeri, nella Fiorentina il primo cambio, quello tra Torreira e Amrabat ha fatto la differenza in negativo. Qualunque sia stata la ragione del cambio, stavolta ad Italiano non si può dare ragione o meglio dire il centrocampista marocchino non gli ha dato ragione della sua scelta. Non a caso i due cartellini gialli di Milenkovic che hanno portato all'espulsione sono arrivati dopo l'ingresso di Amrabat la cui leggerezza è evidente soprattutto nel secondo episodio.

