FirenzeViola Alice Tortelli rientra in campo dopo il lungo calvario e non è la sola tornata a disposizione

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È l’ottantaduesimo minuto di Fiorentina-Como Women al Viola Park quando avviene un evento che è importante per la rosa gigliata. Rientra in campo il difensore viola Alice Tortelli dopo un lungo infortunio durato circa due anni. Negli ultimi tempi sono circolate varie immagini sui profili social del club viola dell’ex capitana prossima al recupero e partecipante alle sedute di allenamento guidate da Pablo Pinones-Arce. Ieri la prima convocazione ufficiale stagionale e oggi il rientro in campo nel match vittorioso contro la formazione lariana.

Alice Tortelli è assente dai campi di Serie A Women – che si chiamava Serie A Femminile l’ultima volta che presenziò sul terreno di gioco – dal lontano gennaio 2025 nel match perso a Formello contro la Lazio di Grassadonia. Il cerchio dunque si è chiuso con la Fiorentina Femminile che acquista così una pedina importante in un reparto come quello difensivo che è stato molto stressato nel corso della stagione. Tortelli sarà dunque a disposizione del tecnico svedese per le ultime due partite del campionato contro Genoa in trasferta e Lazio al Viola Park per chiudere il torneo davanti al proprio pubblico.

Tortelli non è l’unico rientro registratosi in questo fine settimana. Nella lista delle convocate per la gara contro il Como Women si è rivisto infatti il nome di Emma Snerle. La centrocampista danese ex West Ham si era infortunata al piede nella prima parte del campionato. Rientrata ha avuto una ricaduta nel breve periodo ed è rimasta fuori per mesi fino alla gara odierna dove si è accomodata in panchina. In chiave giovanile la Fiorentina Femminile ha riabbracciato anche Siria Mailia. L’attaccante gigliata non è stata convocata in prima squadra per il match contro le lariane ma ha avuto modo di mettersi in mostra in uno spezzone della gara di Primavera Femminile vinta dalle toscane 3-1 contro il Sassuolo. La terza marcatura contro le neroverdi porta proprio la firma della rientrante attaccante gigliata subentrata nella ripresa. Ma se il tecnico svedese di origine cilena può gioire per il fatto di avere di nuovo a disposizione questi tre elementi della rosa, bisogna registrare gli infortuni della capitana Emma Severini, e delle svedesi Madelen Janogy e Lina Hurtig. Quest’ultima è al terzo problema fisico stagionale che ne ha purtroppo limitato la presenza in campo in maglia viola.