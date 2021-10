AGENTI VLAHOVIC, Ristic non è da solo: chi sono

Dusan Vlahovic e il suo futuro, un addio alla Fiorentina che sembra sempre più imminente e una figura alle sue spalle, quella del procuratore Darko Ristic (in foto) che in questo momento appare ingombrante, soprattutto da un punto di vista viola, per il giovane attaccante. Sarebbe meglio però dire della sua agenzia, perché in realtà la International Sports Office (nell'immagine in coda la sede alla quale abbiamo tentato invano di suonare il campanello) conta su più operatori, e anche nel possibile addio a Firenze del classe 2000 sono coinvolte numerose persone. Vi raccontiamo chi, con le informazioni che abbiamo raccolto in Serbia.

Una figura influente nell'agenzia è quella di Danilo Vucic, un figlio d'arte. Ma non di un calciatore, bensì di una figura più prestigiosa: suo padre è nientemeno che il presidente della Repubblica serba Aleksandar Vucic, peraltro curiosamente - e lì, notoriamente - tifoso sfegatato di quella Stella Rossa che vede nel Partizan, club in cui DV9 è cresciuto, i suoi più acerrimi rivali. Non solo: secondo quanto appreso Vucic junior sarebbe colui con cui Vlahovic ha numerose interazioni dirette ed un rapporto di stima e amicizia che perdura da anni.

C'è però anche Dejan Grgic, giovane businessman serbo di neanche quarant'anni, che invece è colui incaricato di una più diretta e concreta azione di intermediazione e dialogo con la Fiorentina. È lui che è venuto più volte (anche più di Ristic) a Firenze per le trattative, fin qui infruttuose, con la società viola. E poi anche numerosi altri collaboratori - o meno, non ci è dato saperlo con certezza - sia serbi che italiani, sul calciomercato locale ma anche in Italia, i quali consentono all'agenzia di muoversi con maggiore rapidità ed efficienza nel mercato e nel sottobosco nostrano. Insomma, nella riunione che Commisso chiederà a Natale agli "affetti" di Vlahovic, verosimilmente, ci sarà da incontrare molta gente.