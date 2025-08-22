Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Pioli vola, Kean si fa espellere. Fiorentina, è quasi fatta"

La Nazione: "Kean, Gosens e poi Gudmundsson: è la vittoria della vecchia guardia"

Corriere dello Sport: "Viola, prova di forza"

La Repubblica (Firenze): "La Conference è subito viola. Kean, un gol poi l'espulsione"

TuttoSport: "Tris viola, ma Kean va fuori giri"

Corriere Fiorentino: "Squilli d'Europa"