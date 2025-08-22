Chi è stato il migliore in campo in Polissya-Fiorentina? Vota il Top Fv!

Chi è stato il migliore in campo in Polissya-Fiorentina? Vota il Top Fv!
Oggi alle 17:15Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina vince (e convince nella prestazione) alla prima stagionale. Il debutto europeo di Stefano Pioli sulla panchina viola porta un 3-0 netto contro il Polissya che sa di ipoteca del passaggio del turno, con tutti gli scongiuri del caso in vista del ritorno dei playoff di Conference in programma giovedì 28 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Unica nota stonata l'espulsione per rosso diretto di Moise Kean. Vi chiediamo di scegliere come sempre il vostro migliore in campo con il consueto sondaggio di FirenzeViola.it!

Top FV, vota il miglior viola in campo contro il Polissya!