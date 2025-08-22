Mirino già sul Cagliari. La Fiorentina è diretta in Sardegna: il programma di oggi

La Fiorentina riparte subito dopo il 3-0 inflitto seccamente al Polissya e prepara già il prossimo impegno, ormai imminente. Si tratta della prima giornata di campionato, che i viola disputeranno domenica alle 18:30 sul campo del Cagliari. Motivo per cui la squadra di Pioli non tornerà a Firenze ma si dirigerà già oggi in Sardegna, dove pernotterà fino a domenica iniziando in queste ore a rivolgere lo sguardo e a lavorare verso l'esordio in Serie A (seduta di scarico prevista nel pomeriggio dopo la gara di ieri sera).