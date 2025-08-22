Mirino già sul Cagliari. La Fiorentina è diretta in Sardegna: il programma di oggi
FirenzeViola.it
La Fiorentina riparte subito dopo il 3-0 inflitto seccamente al Polissya e prepara già il prossimo impegno, ormai imminente. Si tratta della prima giornata di campionato, che i viola disputeranno domenica alle 18:30 sul campo del Cagliari. Motivo per cui la squadra di Pioli non tornerà a Firenze ma si dirigerà già oggi in Sardegna, dove pernotterà fino a domenica iniziando in queste ore a rivolgere lo sguardo e a lavorare verso l'esordio in Serie A (seduta di scarico prevista nel pomeriggio dopo la gara di ieri sera).
Pubblicità
Notizie di FV
Risultato perfetto, peccato per l’espulsione di Kean. Il 3-5-1-1 schema base ma vedremo spesso il tridente. Piccoli il salto di qualità voluto da Commisso. Ora un centrocampista da Championsdi Luca Calamai
Le più lette
1 Risultato perfetto, peccato per l’espulsione di Kean. Il 3-5-1-1 schema base ma vedremo spesso il tridente. Piccoli il salto di qualità voluto da Commisso. Ora un centrocampista da Champions
4 "Una squadra costruita per vincere e divertire". Il commento de la Repubblica alla vittoria di ieri
Copertina
FirenzeViolaChi ben comincia è a metà dell'opera: i motivi per cui la Fiorentina può sognare in grande
Lorenzo Di BenedettoTre acquisti in meno di due settimane. Quanto sarà fondamentale il passaggio del turno in Conference? Il passato ci insegna che i playoff incidono sul mercato. Piccoli il primo della lista in attacco. Ecco l'identikit del difensore
Angelo GiorgettiSe Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikone
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com