Gud e l'impatto europeo. Decimo gol nelle competizioni UEFA: uno ogni tre partite
Albert Gudmundsson batte il primo colpo della stagione. L'ex Genoa contro il Polissya ha realizzato una rete che dà fiducia e speranza. Inoltre si è confermato un grande protagonista del palcoscenico europeo: non a caso quello di ieri è il suo decimo gol in carriera nelle competizioni UEFA per club. Un traguardo raggiunto in 29 presenze complessive. Una media che supera un gol ogni tre partite.
L'approccio propositivo.
L'impatto europeo dell'islandese con la maglia viola è evidente: il suo personale bottino in campo internazionale sale a 3 reti. Tra l'altro il gol al Polissya rappresenta una sorta di déjà vu. Proprio come un anno fa, Gud ha segnato nella sua prima gara stagionale della Fiorentina. La scorsa stagione trafisse la Lazio con una doppietta su rigore che ribaltò l'iniziale 1-0 dei biancocelesti allo stadio Franchi.
Le aspettative su Gud.
La seconda annata del classe '97 a Firenze comincia, dunque, nel migliore dei modi. Pioli e tutta Firenze ripongono grande fiducia in lui: le sue capacità per buona parte inespresse, a fronte di un investimento oneroso, rappresentano una scommessa da vincere per la Fiorentina. Questa può e deve essere la stagione del fuoriclasse Albert Gudmundsson, condizione fisica permettendo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati