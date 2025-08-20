La Fiorentina ha scelto: ecco Roberto Piccoli, bomber da quasi 30 milioni

di Redazione FV

Mentre la squadra volava in Slovacchia per i playoff di Conference che inaugurano la stagione viola la dirigenza viola metteva a segno l'ultimo colpo in attacco, Roberto Piccoli, nonostante Beltran (non convocato proprio per motivi di mercato) sia ancora un giocatore viola.

Certo chiamare l'attaccante in arrivo dal Cagliari vice-Kean sarebbe riduttivo visto l'esborso di 25 milioni più bonus che lo rende uno dei giocatori più costosi della storia della Fiorentina.