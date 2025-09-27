-1 a Pisa-Fiorentina, allenamento di rifinitura per i viola: il programma

di Redazione FV

Giornata di vigilia in casa Fiorentina. Domani pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 15:00, i viola sfideranno il Pisa di Alberto Gilardino all'Arena Garibaldi per un attesissimo derby toscano che manca in Serie A da ben 34 anni. In vista proprio della sfida contro i nerazzurri Ranieri e compagni scenderanno in campo oggi al Viola Park agli ordini di Stefano Pioli per un ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza per Pisa.