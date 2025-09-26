La federazione rumena e la Fifa sanzionano il Cluji: il motivo? Un debito con i viola per Munteanu

di Redazione FV

Dalla Romania è giunta oggi la notizia che il Cluj è stato sanzionato dalla federazione rumena e anche dalla FIFA a causa di alcuni debiti. Debiti che il club rumeno, come riportato gsp.ro., ha nei confronti della Fiorentina per l'acquisto di Luis Munteanu. Il club viola si era lamentato con gli organi competenti e adesso il Cluji è stato sanzionato con il divieto di effettuare trasferimenti fino al saldo del debito con i gigliati. Secondo accordi tra le due società la situazione dovrebbe comunque risolversi la prossima settimana. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Di seguito il link per l'articolo completo: 

