Pioli su Lamptey: "L'infortunio ci sembrava meno grave. Poteva esserci utile"

Durante la conferenza stampa di presentazione di Pisa-Fiorentina, il tecnico Stefano Pioli ha preso la parola per spiegare quanto successo con l'infortunio di Tariq Lamptey - che nel corso della gara contro il Como ha subito la lacerazione del legamento crociato anteriore, con operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore effettuata nelle scorse ore -, un problema fisico che, stando a quanto detto nel post-partita di domenica, prima degli esami al calciatore, non sembrava così grave:

Ci spiega come è stato gestito l'infortunio di Lamptey?

"Io ho detto nel post gara di domenica quello che mi era stato riferito dal medico: le prove fatte dal dottore ma anche da Mariani non avevano chiarito il problema e sembrava una cosa non seria. Solo l'artroscopia ha chiarito tutto. Mi dispiace per il ragazzo, spero che possa tornare presto; sono certo che poteva esserci utile".

Fabregas ha detto che sapeva la formazione viola già sabato: come commenta questa cosa?

"È così sempre, era già così al Milan... ma non penso però che noi abbiamo perso la partita perché Cesc sapeva quali scelte abbiamo fatto. Abbiamo fatto male, non siamo stati squadra nel secondo tempo e ci è sfuggita la partita. Sono parole che si commentano da sole".

