Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Pioli carica i suoi in vista di Pisa"

Corriere Fiorentino: "Pioli dà la scossa"

La Nazione: "Pioli toglie tutti gli alibi"; "Kean e il gol da ritrovare"

La Gazzetta dello Sport: "Pisa-Fiorentina falsa partenza. Servono gol e punti per lo scatto"

Corriere dello Sport: "Bove: "Non riesco a maledire quel giorno"; "Pioli: "Il rodaggio è finito sarà un'altra viola"

TuttoSport: "Pioli inquieto avverte: "il rodaggio è finito"