Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Pioli carica i suoi in vista di Pisa"
Corriere Fiorentino: "Pioli dà la scossa"
La Nazione: "Pioli toglie tutti gli alibi"; "Kean e il gol da ritrovare"
La Gazzetta dello Sport: "Pisa-Fiorentina falsa partenza. Servono gol e punti per lo scatto"
Corriere dello Sport: "Bove: "Non riesco a maledire quel giorno"; "Pioli: "Il rodaggio è finito sarà un'altra viola"
TuttoSport: "Pioli inquieto avverte: "il rodaggio è finito"
Solo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86di Alberto Polverosi
FirenzeViolaKean, a Pisa l'occasione giusta per sbloccarsi: in viola ogni volta che vede nerazzurro...
Luca CalamaiGud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
Lorenzo Di BenedettoDopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
