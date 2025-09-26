Dopo Christensen anche Lafont: altro erroraccio in Europa di un ex portiere viola
FirenzeViola.it
Non è stata sicuramente una settimana fortunata per gli ex portieri della Fiorentina in giro per l'Europa. Dopo il goffo autogol di Oliver Christensen mercoledì sera in Midtjylland-Sturm Graz, ieri è toccato ad Alban Lafont. L'estremo difensore francese, a Firenze nella stagione 2018/2019 ed attualmente in forza alPanathīnaïkos, nella sfida di Europa League contro lo Young Boys è inspiegabilmente uscito dai pali lasciando libero lo specchio della porta per il gol degli avversari. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Di seguito il link per l'articolo completo:
Incredibile errore di Lafont in Europa League: il francese lascia libera la porta
Pubblicità
Notizie di FV
Solo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Solo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
Copertina
Luca CalamaiGud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
Lorenzo Di BenedettoDopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com