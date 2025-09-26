Dopo Christensen anche Lafont: altro erroraccio in Europa di un ex portiere viola

Non è stata sicuramente una settimana fortunata per gli ex portieri della Fiorentina in giro per l'Europa. Dopo il goffo autogol di Oliver Christensen mercoledì sera in Midtjylland-Sturm Graz, ieri è toccato ad Alban Lafont. L'estremo difensore francese, a Firenze nella stagione 2018/2019 ed attualmente in forza alPanathīnaïkos, nella sfida di Europa League contro lo Young Boys è inspiegabilmente uscito dai pali lasciando libero lo specchio della porta per il gol degli avversari. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Di seguito il link per l'articolo completo:

