Zenga sull'Atalanta: "Scarica da quando è uscita dalla Champions, sembra un paradosso"

Walter Zenga, ospite in studio di Sky, ha commentato così la sconfitta dell’Atalanta contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “La escludo dalla lotta scudetto, il paradosso è che da quando sono usciti dalla Champions e non giocano più in continuazione sembra che abbiano perso brillantezza. È un paradosso del calcio. Si suppone che quando giochi tanto fai fatica: in realtà, quando sei abituato da tempo a giocare ad alto livello due-tre partite a partita, in più competizioni, e poi ti ritrovi a giocare domenica-domenica, fai fatica”.