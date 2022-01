ZAZZARONI, Viola succursale della Juve. DV9...

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto per parlare dell'interesse da parte della Juventus per Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni: "I bianconeri vogliono andare in Champions League, ma non possono farcela con questa squadra e quindi faranno un tentativo per Vlahovic nei prossimi giorni. A me sembra che la Fiorentina sia diventata un po' la succursale della Juventus dopo quanto successo anche con Bernardeschi e Chiesa. Venisse ceduto Vlahovic i viola rischiano di rovinare una stagione positiva. Come lo sostituirebbero in pochi giorni? La storia mi sorprende".