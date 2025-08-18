Zazzaroni su Pellegrini: "Il futuro è scritto da mesi. Guardi oltre la Roma"

Lorenzo Pellegrini potrebbe davvero lasciare la Roma e Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sui propri profili social è intervenuto nella vicenda spiegando la situazione: "Il futuro di Lorenzo alla Roma è scritto da mesi - ha scritto Zazzaroni -: il contratto, peraltro importante, non gli sarà rinnovato. Sono affezionato a lui, bravissimo ragazzo, e mi piace il suo calcio tecnico. Vive l'ormai prossima separazione con grande disappunto, continuando tuttavia a pensare di poter recuperare il rapporto", ha raccontato il giornalista del quotidiano romano.

Zazzaroni in chiusura ha offerto anche una riflessione importante circa l'annata prossima a cominciare. Con un consiglio nel finale: "Nell'anno del Mondiale ha bisogno di giocare, da amico (lo dico con un filo di presunzione) gli auguro di trovare lo spazio che insegue, da giornalista lo invito a guardare oltre la Roma. Piace in Premier (West Ham) ma è giusto che decida per se stesso".