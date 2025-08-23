Ritorno shock per Allegri a San Siro: Cremonese batte Milan 1-2. La Roma piega il Bologna

È bastata la prima sera alla Serie A 2025/26 per regalare già un risultato a sorpresa: a San Siro, nella prima gara dal ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, è la Cremonese neopromossa ad imporsi per 2-1. Diavolo battuto nonostante la rete di Pavlovic, ribaltata dai gol di Baschirotto e Bonazzoli.

Partenza positiva invece per Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. All'Olimpico i giallorossi regolano il Bologna per 1-0, grazie alla prima rete in Italia di Wesley.