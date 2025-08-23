Ex obiettivi, il Milan insiste su Harder. I rossoneri lo vogliono anche con Boniface

Conrad Harder rimane nel mirino del Milan. Il possente centravanti dello Sporting CP, sondato anche dalla Fiorentina prima di virare su Roberto Piccoli, resta un obiettivo dei rossoneri anche con l'eventuale arrivo di Victor Boniface (ancora in discussione per via delle condizioni di salute dopo gli esami aggiuntivi svolti oggi). Come riferisce TMW, il nome di Harder non è mai stato abbandonato e la trattativa con lo Sporting CP sta andando avanti, giorno dopo giorno, in attesa di quella che potrebbe essere la svolta per arrivare alla fumata bianca.

Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti, con Giorgio Furlani che è l'uomo che sta portando avanti questa operazione, parallelamente all'altra della quale si è occupato principalmente Igli Tare. Domani sarà il giorno della decisione definitiva su Boniface ma a prescindere dal sì o dal no si andrà avanti anche con Harder.